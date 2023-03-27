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بالصور 50 ألفاً يؤدون صلاة التراويح في الأقصى

27 مارس 2023 . الساعة 22:05 بتوقيت القدس
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صلاة العشاء والتراويح في الأقصى

أدَّى الآلاف من المصلين مساء اليوم الاثنين، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى، وذلك في خامس أيام شهر رمضان، رغم العراقيل الكثيرة التي تفرضها قوات الاحتلال في محيط المسجد وفي البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأدى قرابة 50 ألف مصلٍ من أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ساعات من قمع قوات الاحتلال المعتكفين في المصلّى القبلي.

وتوافد المئات من المقدسيين وفلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل، لأداء صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم التضيقات والحواجز التي تفرضها سلطات الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #شهر رمضان #صلاة التراويح

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