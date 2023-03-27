"نتنياهو" يرضخ للمتظاهرين ويعلق العمل بالتعديلات القضائية

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الإثنين، إنه قرر تعليق التعديلات القضائية.

وتابع، نصر على إجراء التعديلات القضائية لكنني قررت تعليق القراءتين القادمتين للقانون.

وأضاف في تصريحات صحفية، نحن على مسار صدام في المجتمع الإسرائيلي ولن نقبل بحرب أهلية.

وقال هناك أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم شعبنا، متابعا، نحن على مفترق طرق خطير والأزمة تلزم الجميع بالتصرف بمسؤولية.

وأكمل نتنياهو، أصغي لطلب تبديد التوتر المتراكم بين المعسكرين في (إسرائيل).

وتشهد دولة الاحتلال تظاهرات عارمة في أعقاب إقالة بنيامين نتنياهو وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، وما تبعه من استقالات جماعية وتدهور الأوضاع في العديد من مدن العاصمة المحتلة.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية الأشد تطرفًا على الإطلاق كونها تضم سموتيرتش وبن غفير، الذين عُرفوا خلال السنوات الماضية بحقدهم الدفين على الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين