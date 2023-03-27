ست إصابات وإحراق شاحنة بهجوم للمستوطنين في حوارة

أصيب ستة مواطنين، وأحرقت شاحنة، مساء اليوم الإثنين، في هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الطواقم الطبية في مركز طوارئ حوارة تعاملت مع 5 إصابات جراء الاعتداء عليهم بالضرب وغاز الفلفل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، إضافة لإصابة في الرأس وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة.

🎥 لحظة اعتداء المستوطنين بحماية جنود الاحتلال وقت الافطار على اهالي بلدة حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/SIs79QK2Zr — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 27, 2023

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن المستوطنين هاجموا مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني على دوار سلمان الفارسي أثناء توجهها لإسعاف المصابين، وحاولوا الاعتداء على الطاقم، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي والجانبي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بالضرب على شاب في حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/1LOMaceaW4 — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 27, 2023

كما هاجم المستوطنون عددا من منازل ومركبات المواطنين في حوارة، وأحرقوا شاحنة تعود للمواطن نادر عزام.

وإثر الهجوم، اندلعت مواجهات بين الأهالي الذين هبوا للتصدي للمستوطنين، وجيش الاحتلال، وسط البلدة.

مستوطنون يحرقون آلية فلسطينية "ونش" في بلدة حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/GBUpCQp6Cz — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 27, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين