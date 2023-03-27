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بالفيديو ست إصابات وإحراق شاحنة بهجوم للمستوطنين في حوارة

27 مارس 2023 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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 أصيب ستة مواطنين، وأحرقت شاحنة، مساء اليوم الإثنين، في هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الطواقم الطبية في مركز طوارئ حوارة تعاملت مع 5 إصابات جراء الاعتداء عليهم بالضرب وغاز الفلفل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، إضافة لإصابة في الرأس وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن المستوطنين هاجموا مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني على دوار سلمان الفارسي أثناء توجهها لإسعاف المصابين، وحاولوا الاعتداء على الطاقم، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي والجانبي.

كما هاجم المستوطنون عددا من منازل ومركبات المواطنين في حوارة، وأحرقوا شاحنة تعود للمواطن نادر عزام.

وإثر الهجوم، اندلعت مواجهات بين الأهالي الذين هبوا للتصدي للمستوطنين، وجيش الاحتلال، وسط البلدة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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