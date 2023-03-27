كشف مدة غياب سلمان الفرج عن الهلال بسبب الإصابة

أعلن نادي الهلال، حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم في المواسم الثلاثة الأخيرة، غياب قائده سلمان الفرج لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع عن الملاعب بسبب الاصابة.

أصيب الفرج في عضلة الحوض خلال تدريبات الجمعة، وأظهرت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها على موضع إصابته حاجته إلى برنامج تأهيلي وفترة علاج ستمتد إلى 4 أسابيع.

وتأكّد غياب الفرج عن خمس مباريات في الدوري أمام الخليج والفيحاء والشباب والطائي والباطن.

ويُعدّ الفرج (33 عاماً) من أبرز لاعبي فريق العاصمة، ويحمل ألوانه منذ 2008، وقد أحرز معه لقب الدوري سبع مرات. عكّرت الاصابة أيضاً مشاركته في مونديال قطر الأخير عندما أقصيت السعودية من دور المجموعات بعد أن حققت فوزاً افتتاحياً تاريخياً على الأرجنتين التي عادت واحرزت اللقب.

ويقدّم الهلال موسماً مضطرباً في الدوري، إذ يحتل المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر لكنه لعب مبارتين أقل (21-19).

ويواصل الهلال تدريباته استعدادا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، بعد فترة التوقف الدولي.

المصدر / وكالات