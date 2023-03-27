أبو جبل يرحب بالانتقال إلى النادي الأهلي

فتح محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي المصري، الباب للانتقال إلى صفوف نادي "القلعة الحمراء" خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يمانع في اتخاذ مثل هذه الخطوة مستقبلًا.



وفي تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، قال أبو جبل إنه ملتزم تمامًا بعقده مع البنك الأهلي خلال الوقت الراهن، مشددًا على أن هدفه الرئيسي هو مساعدة الفريق على البقاء في الدوري الممتاز، والابتعاد عن دوامة الهبوط للدرجة الأدنى.وبسؤاله عن إمكانية الانتقال إلى الأهلي مستقبلًا، عقّب بقوله: "أنا لاعب مُحترف والباب مفتوح أمام الجميع بالطبع، لكني حاليًا مُلتزم مع فريق البنك، وأملنا التتويج بلقب خلال الموسم الحالي".



وجاءت تصريحات الحارس الشهير، رغم أنه لعب بين صفوف الزمالك المنافس التقليدي للأهلي، خلال وقت سابق وتوج رفقته بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، كما خطف الأنظار بشدة مع منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون، ولعب دورًا كبيرًا في تأهل "الفراعنة" للمباراة النهائية قبل الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.



وبعد سلسلة من الأزمات داخل نادي الزمالك، رحل الحارس الملقب بـ"جاباسكي" عن صفوف الفريق وانضم إلى البنك الأهلي خلال صيف 2022 في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لـ3 سنوات.



وقاد أبو جبل فريق البنك الأهلي لفوز كبير على الزمالك بثلاثية دون رد، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، مساء أمس الأحد.