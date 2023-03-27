رسالة عوار قبل مباراة الجزائر والنيجر

حرص الدولي الجزائري الجديد، حسام عوار، نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي على توجيه رسالة قوية لمنتخب الجزائر وزملائه الجدد في "الخُضر" قبل مواجهة النيجر، اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 المزمع تنظيمها بداية العام المقبل في كوت ديفوار، ليؤكد عوار بذلك تعلّقه بالجزائر بعد أن أثار اختياره اللعب مع بلد أجداده جدلًا واسعًا في فرنسا، وعرّضه لتعليقات عنصرية قاسية.



ويواجه "الخُضر" منتخب النيجر، اليوم، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب رادس بالعاصمة التونسية، ويحتاج أشبال بلماضي لنقطة التعادل فقط لضمان التأهل المبكر إلى "كان 2023"، قبل جولتين من اختتام التصفيات.



ونشر عوار (24 عامًا)، الذي غاب عن معسكر منتخب الجزائر الحالي بسبب عدم جاهزيته الفنية، صورة مركبة له بألوان قميص منتخب الجزائر على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومكتوب عليها اسم الجزائر، وعلّق عليها بالقول: "تحيا الجزائر"، قبل ساعات من مواجهة الجزائر والنيجر بتونس. وصنّف متابعون خطوة النجم الجزائري في خانة تأكيد فخره بخيار الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر،

ودعمه لزملائه بعد أن غاب عن المعسكر الحالي لأسباب متعلّقة بعودته من الإصابة وقلّة مشاركاته مع أولمبيك ليون، بسبب خلافاته مع الجهازين الفني والإداري لرفضه تمديد عقده مع النادي الفرنسي، والذي ينتهي شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأدلى عوار، الأسبوع الماضي، بتصريحات لبرنامج "تيلي فوت" بقناة "تي أف 1" الفرنسية الشهيرة، ردًّا على موجة الانتقادات القاسية التي طالته بخصوص اختياره منتخب الجزائر، قائلًا: "إنّه خياري"، مُصرًا على توضيح الأمور وإسكات منتقديه، وصرح بهذا الخصوص: "أنا مستعد لمواجهة النقد. أنا أفهمهم (منتقديه)، إنه خياري وأنا مستعد لتحمّل عقبات هذا الخيار".



وتابع: "عندما رأيت أن الرئيس (رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم) والمدرب (جمال بلماضي) جاءا في أثناء عطلتي للتواصل معي، رأيت أن ذلك علامة على القدر"، مضيفًا: "أنا لست نادمًا على ارتداء قميص منتخب فرنسا. ليس هذا ما قصدته، لقد أُسيء تفسيره وتحريفه وأُسيء فهمه أيضًا".





المصدر / وكالات