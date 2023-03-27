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6 إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر

هشاشة الكيان والنيل من صورته

بالفيديو 6 إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر

27 مارس 2023 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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أصيب 6 مواطنين، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم عقبة جبر، وحاصرت منزلا في "حارة المقايطة"، قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية.

 

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وأصيب 4 مواطنين بينهم طفل أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، معظمهم في المناطق السفلية.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن ائل عبد الحافظ عوضات (52 عامًا)، وهو والد الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات، ووالد المعتقل عبد الحافظ عوضات.

وبلغت حصيلة الاعتقالات في محافظة أريحا منذ مطلع العام الجاري نحو 90 حالة اعتقال، وتركزت غالبيتها، في مخيم عقبة جبر.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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