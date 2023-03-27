6 إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر

أصيب 6 مواطنين، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم عقبة جبر، وحاصرت منزلا في "حارة المقايطة"، قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية.

📹 مشهد من حصار قوات الاحتلال لمنزل في مخيم عقبة جبر بأريحا pic.twitter.com/lVpYHWW6hT

— فلسطين أون لايـن (@F24online) March 27, 2023

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وأصيب 4 مواطنين بينهم طفل أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، معظمهم في المناطق السفلية.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن ائل عبد الحافظ عوضات (52 عامًا)، وهو والد الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات، ووالد المعتقل عبد الحافظ عوضات.

وبلغت حصيلة الاعتقالات في محافظة أريحا منذ مطلع العام الجاري نحو 90 حالة اعتقال، وتركزت غالبيتها، في مخيم عقبة جبر.

مصادر محلية: إصابات خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم عقبة جبر في أريحا pic.twitter.com/fv2j3qiNUp

— فلسطين أون لايـن (@F24online) March 27, 2023





المصدر / فلسطين أون لاين