إصابة فلسطيني واعتقال آخر بعد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

أصيب مواطن برصاص الاحتلال، فيما اعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في "حارة المقايطة" بالمخيم، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين.

📹 مشهد من حصار قوات الاحتلال لمنزل في مخيم عقبة جبر بأريحا pic.twitter.com/lVpYHWW6hT — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 27, 2023

وأطلق الاحتلال قذيفة "إنيرجا" تجاه المنزل المحاصر في مخيم عقبة جبر، تزامنًا مع الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه المخيم، وتحليق طائرة مسيرة في سمائه.

وذكرت المصادر أن طفلًا فلسطينيًا أصيب برصاص الاحتلال في قدمه، خلال المواجهات المستمرة، موضحة أن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الدخول للمخيم.

مصادر محلية: إصابات خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم عقبة جبر في أريحا pic.twitter.com/fv2j3qiNUp — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 27, 2023

وبينت أن الاحتلال اعتقل وائل عويضات المقيطي، والد الشهيدين رأفت وإبراهيم بعد محاصرة منزله.





المصدر / فلسطين أون لاين