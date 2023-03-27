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بالفيديو إصابة فلسطيني واعتقال آخر بعد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

27 مارس 2023 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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أصيب مواطن برصاص الاحتلال، فيما اعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في "حارة المقايطة" بالمخيم، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين.

 

وأطلق الاحتلال قذيفة "إنيرجا" تجاه المنزل المحاصر في مخيم عقبة جبر، تزامنًا مع الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه المخيم، وتحليق طائرة مسيرة في سمائه.

وذكرت المصادر أن طفلًا فلسطينيًا أصيب برصاص الاحتلال في قدمه، خلال المواجهات المستمرة، موضحة أن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الدخول للمخيم.

 

وبينت أن الاحتلال اعتقل وائل عويضات المقيطي، والد الشهيدين رأفت وإبراهيم بعد محاصرة منزله.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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