فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جبارين: "حماس" اتخذت قرارات لنصرة الأسرى ووحدة الساحات أثبتت جدواها

حمدونة: الأسيران "عدنان" و"دقة" فى وضع صحي صعب

الاحتلال يفرج عن الأسير أنس حمارشة بعد اعتقال دام 17 شهراً

المؤسسات الخيرية بغزة تعلن عن تقديم مساعدات ب2 مليون دولار

حرق منزل شمال رام الله.. جريمة تعيد للأذهان مجزرة عائلة "دوابشة"

رئيس بلدية حوارة: لا نستبعد هجومًا جديدًا للمستوطنين

بسيسو لـ"فلسطين": تأسيس مجلس لسيدات الصناعة بغزة

التشريعي يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية

الذكرى الـ22 لاستشهاد المهندس القسامي ضياء الطويل

مركز فلسطين: 31 أسيرًا من قطاع غزة ضمن قائمة عمداء الأسرى

جهود لتشكيل لجان حراسة شعبية

رئيس بلدية حوارة: لا نستبعد هجومًا جديدًا للمستوطنين

27 مارس 2023 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
...
آثار الدمار التي خلفتها اعتداءات المستوطنين في حوار مؤخراً- أرشيف
نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:

قال رئيس بلدية حوارة معين الضميدي: إنه لا يستبعد شنّ المستوطنين هجومًا جديدًا على أهالي البلدة وممتلكاتهم، لافتًا إلى أنّ هناك جهودًا شعبيةً لتشكيل لجان حراسة لحمايتها.

وأكد الضميدي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أنّ اللجان الشعبية أداة لحماية البلدة من قطعان المستوطنين الذين يهددون بحرق ممتلكات المواطنين.

وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال حوّل البلدة إلى منطقة عسكرية مغلقة واعتلى أسطح 40 منزلًا، وأغلق المحلات التجارية والمداخل الرئيسية للبلدة.

وأضاف أنّ الاحتلال أغلق البلدة كما أغلقت مدارس حوارة أبوابها واستبدلت الحصص الوجاهية بالتعليم الإلكتروني.

اقرأ أيضًا: مواجهات مع الاحتلال في الضفة ومستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

وحذّر من خطورة ارتكاب المستوطنين مجزرة جديدة في البلدة وخاصة عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الأمن القومي في حكومة المستوطنين الفاشية إيتمار بن غفير إلى البلدة، وكذلك إقامة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان "خيمة" أمام أحد مفترقات البلدة.

ودعا رئيس البلدية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية لشعبنا والضغط على الاحتلال للالتزام بمسؤولياته القانونية تجاه المدنيين.

وكان عشرات المستوطنين نفّذوا هجومًا على بلدة حوارة في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة 100 آخرين وإحراق عشرات المنازل والمنشآت والمركبات وتكسير وتحطيم عشرات أخرى، وهو ما قوبل بردود فعل دولية غاضبة، دفعت بمسؤولين دوليين لزيارة حوارة والاطلاع على آثار ذلك الهجوم.

تويتر تويتر
#اعتداءات المستوطنين #هجوم المستوطنين #رئيس بلدية حوارة

متعلقات

الأكثر قراءة