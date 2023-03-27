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التشريعي يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية

27 مارس 2023 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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التشريعي يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية

أقرت لجنة التربية والقضايا المجتمعية في المجلس التشريعي عقد جلسات استماع لعدد من المسؤولين الحكوميين عن الوزارات والهيئات التي تخص عمل اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري بمشاركة رئيس اللجنة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب د. يوسف الشرافي، وعضوية النواب د. سالم سلامة، ود. خميس النجار.

وناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عمل وزارة شؤون المرأة وهيئة الشباب والثقافة.

وبحثت اللجنة عدداً من شكاوى المواطنين الواردة إليها ومتابعتها مع الجهات المختصة.

وأقرت اللجنة تنفيذ جولة تفقدية ليلية على الكادر الطبي المناوب في مستشفيات غزة خلال شهر رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #المجلس التشريعي #نواب #ديوان الرقابة

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