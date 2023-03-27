بافس الفراولة بالكريمة

المكونات:

125 جرام دقيق.

100 مل لبن.

100 مل ماء.

10 جرام سكر.

رشة ملح.

80 جرام زبدة.

4 بيضات.

سكر بودرة للتقديم.

الحشو:

كوبا كريمة.

3/4 كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

شرائح فراولة طازجة.

تُخلط الكريمة حتى تصبح ذات قوام مخفوق مع إضافة السكر والفانيليا إليها.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق يرفع اللبن مع الماء والسكر على النار مع الملح والزبدة ويترك حتى يغلي.

ارفعي الوعاء من على النار ثم أضيفي إليه الدقيق واخلطي جيدًا بملعقة خشبية حتى يتجانس الخليط.

أعيدي الخليط إلى المقلاة مرة أخرى على درجة حرارة منخفضة مع التقليب لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يمتزج العجين تمامًا.

ارفعي الخليط في وعاء كبير وأضيفي إليه البيض تدريجيًّا حتى يتجانس مرة أخرى.

اخلطي بواسطة المضرب الكهربائي حتى يتكون العجين تمامًا.

ارفعي الخليط في كيس حلواني ثم وزعيه على ورق الزبدة على شكل دوائر متساوية الحجم.

اخبزيه لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يكتسب اللون الذهبي.

اتركيه ليبرد تمامًا.

اقطعي كرات العجين المخبوز من المنتصف واحشيها من خليط الحشوة مع شرائح الفراولة الطازجة.

قدميها مُزيّنة بالسكر البودرة.