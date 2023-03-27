المكوّنات:

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

جزرتان مفرومتان.

3 حبات كوسا مفرومة.

حبتا بطاطا مفرومتان.

8 ملاعق كبيرة شوفان مغسول.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ماء بحسب الحاجة.

مكعب مرق دجاج.

طريقة التحضير:

في قدر على النار، نحمي الزيت، ثم نضيف البصل ونقلبه حتى يذبل.

نكهي بالملح والفلفل الأسود ثم أضيفي الجزر وحرّكي المكونات.

أضيفي الكوسا والبطاطا وقلّبي، واتركي الخضار حتى تذبل جيدًا.

أضيفي الشوفان ثم اغمري المكونات بالماء.

أضيفي البقدونس والبابريكا.

غطّي القدر واتركي الحساء على النار حتى يغلي وتنضج مكوناته.

أضيفي مكعب المرق وحرّكي.

اغلي شوربة الخضار بالشوفان لمدة 3 دقائق على النار ثم قدميها.