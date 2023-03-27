كرات البطاطا المقلية

المكوّنات:

3 حبات بطاطا.

بيضتان مخفوقتان.

كوب بقسماط.

فلفل أسود بحسب الرغبة.

ملح بحسب الرغبة.

3 أكواب زيت نباتي.

طريقة التحضير:

في قدر على نار متوسطة، ضعي البطاطا واغمريها بالماء.

عند الغليان، نخفّف النار ونترك القدر لـ 45 دقيقة حتى تنضج البطاطا.

صفّي البطاطا من الماء وقشّريها.

ضعيها في وعاء واهرسيها جيدًا حتى يصبح قوامها ناعمًا.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود واخلطي جيدًا.

شكّلي كرات متساوية الحجم من مزيج البطاطس، غمّسيها بالبيض والبقسماط.

سخّني الزيت في قدر على نار متوسطة.

أضيفي كرات البطاطس واقليها حتى تصبح ذهبية اللون.

صفّي البطاطس من الزيت وضعيها على محارم ورقية في طبق، قدّميها ساخنة.