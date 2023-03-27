المكونات:

كيلو دجاج مفروم ناعمًا.

‏¼ كيلو دهن خروف (لية).

2 كوب بقدونس مفروم.

‏بصلتان مبشورتان.

‏ليمونة مقطعة شرائح.

‏ ملعقتان كبيرتان دقيق أبيض.

‏ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

‏ملعقة صغيرة ملح.

‏ملعقة صغيرة كركم.

‏ملعقة صغيرة بابريكا.

‏ملعقة صغيرة فلفل أسود.

‏زيت حسب الرغبة.

‏قطعة فحم.

طريقة التحضير:

في وعاء ضعي كلًّا من: صدر الدجاج والليّة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والدقيق والبقسماط.

بعد أن تبشري البصل قومي بعصره حتى تتخلصي من الماء وأضيفيه على بقية المكونات.

اعجني المكونات مع بعضها حتى تمتزج وتصبح متماسكة وسهلة التشكيل.

ادهني صينية الفرن بالزيت وقومي بفرد العجينة فيها وسوّي سطحها.

قطّعيها طوليًّا ليصبح شكلها كالكباب.

أشعلي الفرن على حرارة 200 وشغّلي شواية الفرن.

ضعي الصينية في الفرن لحوالي 40 دقيقة حتى ينضج الكباب تمامًا.

أخرجي الصينية من الفرن وقومي بتحمية قطعة الفحم وضعيها في قطعة ألمنيوم فوق الكباب.

اسكبي فوقها زيتًا باردًا وغطي الصينية فورًا بالألمنيوم.

اتركيها لعشر دقائق حتى يكتسب الكباب مذاق الشواء على الفحم.

قومي بإزالة الألمنيوم وضعي الكباب في طبق التقديم وإلى جانبه شرائح الليمون.