وظيفة شاغرة في فندق المشتل بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن فندق المشتل بغزة يعلن فيه عن وظيفة (موظف مشتريات Procurement Officer).
نظرة عامة على الوظيفة:
نحن نبحث عن موظف مشتريات منظم للغاية وموجه نحو التفاصيل للانضمام إلى فريق الفندق لدينا.
- سيكون موظف المشتريات مسؤولاً عن التأكد من أن الفندق لديه الإمدادات الكافية من جميع العناصر الضرورية ، بما في ذلك الطعام والمشروبات والبياضات وأدوات النظافة ولوازم التنظيف والمواد الأخرى المطلوبة للعمليات اليومية.
- من المتوقع أن يحافظ موظف المشتريات على علاقات ممتازة مع الموردين ، والتفاوض على شروط وأسعار مواتية ، وضمان تسليم جميع السلع في الوقت المناسب. تقديم التقارير إلى المدير العام.
الواجبات الأساسية والمسؤوليات:
- الإشراف والإشراف على الموظفين وجميع أنشطة إدارة المشتريات.
- تطوير والحفاظ على قائمة بالموردين المعتمدين ، بناءً على الجودة والسعر والموثوقية.
- تحديد وتقييم الموردين بناءً على قدرتهم على تلبية احتياجات الفندق ومعاييره.
- التفاوض على العقود والشروط مع الموردين لضمان التسعير المناسب والتسليم في الوقت المناسب.
- مراقبة والحفاظ على مستويات المخزون لضمان توفر الإمدادات الكافية لجميع الإدارات.
- التنسيق مع رؤساء الأقسام لفهم احتياجات التوريد الخاصة بهم والتأكد من تقديم الطلبات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
- العمل عن كثب مع الإدارة المالية لضمان تسجيل جميع المشتريات وتعقبها بشكل صحيح.
- مراجعة وتحليل بيانات الشراء باستمرار لتحديد فرص توفير التكاليف وتحسين عمليات الشراء.
- الحفاظ على معرفة محدثة باتجاهات السوق وتطورات الصناعة لضمان حصول الفندق على أفضل قيمة ممكنة لجميع المشتريات.
- التأكد من أن جميع عمليات الشراء تتم وفقًا لسياسات وإجراءات الفندق ، فضلاً عن القوانين واللوائح ذات الصلة.
- إعداد الميزانيات وتحليلات التكلفة والتقارير.
- إعداد خطة الشراء.
مؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
- 3 سنوات من الخبرة في دور المشتريات أو الشراء ، ويفضل أن يكون ذلك في صناعة الضيافة.
- مهارات ممتازة في التفاوض والتواصل والتعامل مع الآخرين.
- قدرات تحليلية وحل المشكلات قوية.
- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس وخاصة إكسل.
- الإلمام بشراء البرامج والأنظمة.
- معرفة القوانين واللوائح ذات الصلة بالمشتريات.
- القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة الأولويات المتعددة والوفاء بالمواعيد النهائية.
- إجادة اللغة الإنجليزية
طريقة التسجيل :
- نحن نقدم فرصًا للتطوير المهني والتقدم الوظيفي.
- إذا كان لديك شغف بالضيافة ولديك سجل حافل بالنجاح في المشتريات ، فنحن نشجعك على التقدم لهذه الفرصة المثيرة.
- هذه الفرصة هي فرصة متساوية لكل من السيدات والسادة ، لذلك لا تتردد في التقديم والانضمام إلى عائلتنا.
- للتسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل بتاريخ 5/4/2023