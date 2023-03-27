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وظيفة شاغرة في فندق المشتل بمدينة غزة

27 مارس 2023 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن فندق المشتل بغزة يعلن فيه عن وظيفة (موظف مشتريات Procurement Officer).

نظرة عامة على الوظيفة:

نحن نبحث عن موظف مشتريات منظم للغاية وموجه نحو التفاصيل للانضمام إلى فريق الفندق لدينا.

- سيكون موظف المشتريات مسؤولاً عن التأكد من أن الفندق لديه الإمدادات الكافية من جميع العناصر الضرورية ، بما في ذلك الطعام والمشروبات والبياضات وأدوات النظافة ولوازم التنظيف والمواد الأخرى المطلوبة للعمليات اليومية.

- من المتوقع أن يحافظ موظف المشتريات على علاقات ممتازة مع الموردين ، والتفاوض على شروط وأسعار مواتية ، وضمان تسليم جميع السلع في الوقت المناسب. تقديم التقارير إلى المدير العام.

الواجبات الأساسية والمسؤوليات:

- الإشراف والإشراف على الموظفين وجميع أنشطة إدارة المشتريات.

- تطوير والحفاظ على قائمة بالموردين المعتمدين ، بناءً على الجودة والسعر والموثوقية.

- تحديد وتقييم الموردين بناءً على قدرتهم على تلبية احتياجات الفندق ومعاييره.

- التفاوض على العقود والشروط مع الموردين لضمان التسعير المناسب والتسليم في الوقت المناسب.

- مراقبة والحفاظ على مستويات المخزون لضمان توفر الإمدادات الكافية لجميع الإدارات.

- التنسيق مع رؤساء الأقسام لفهم احتياجات التوريد الخاصة بهم والتأكد من تقديم الطلبات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

- العمل عن كثب مع الإدارة المالية لضمان تسجيل جميع المشتريات وتعقبها بشكل صحيح.

- مراجعة وتحليل بيانات الشراء باستمرار لتحديد فرص توفير التكاليف وتحسين عمليات الشراء.

- الحفاظ على معرفة محدثة باتجاهات السوق وتطورات الصناعة لضمان حصول الفندق على أفضل قيمة ممكنة لجميع المشتريات.

- التأكد من أن جميع عمليات الشراء تتم وفقًا لسياسات وإجراءات الفندق ، فضلاً عن القوانين واللوائح ذات الصلة.

- إعداد الميزانيات وتحليلات التكلفة والتقارير.

- إعداد خطة الشراء.

مؤهلات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو  إدارة الأعمال أو أي  مجال ذي صلة.

- 3 سنوات من الخبرة في دور المشتريات أو الشراء ، ويفضل أن يكون ذلك في صناعة الضيافة.

- مهارات ممتازة في التفاوض والتواصل والتعامل مع الآخرين.

- قدرات تحليلية وحل المشكلات قوية.

- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس وخاصة إكسل.

- الإلمام بشراء البرامج والأنظمة.

- معرفة القوانين واللوائح ذات الصلة بالمشتريات.

- القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة الأولويات المتعددة والوفاء بالمواعيد النهائية.

- إجادة اللغة الإنجليزية

طريقة التسجيل :

- نحن نقدم فرصًا للتطوير المهني والتقدم الوظيفي.

- إذا كان لديك شغف بالضيافة ولديك سجل حافل بالنجاح في المشتريات ، فنحن نشجعك على التقدم لهذه الفرصة المثيرة.

- هذه الفرصة هي فرصة متساوية لكل من السيدات والسادة ، لذلك لا تتردد في التقديم والانضمام إلى عائلتنا.

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 5/4/2023

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