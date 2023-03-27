الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الاثنين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون أقل من المعدل السنوي العام بقليل، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة وتبقى الفرصة سانحة لزحات من المطر في بعض المناطق، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية .

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يطرأ إرتفاع طفيف غلى درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو مشمس إلى غائم جزئي ودافئ ومعتدل الى حد كبير، ومع ساعات المساء والليل يعود الطقس للبرودة النسبية.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية بنحو الأربعة درجات ويسود جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ومع ساعات السماء والليل يصبح الجو بارداً بشكل واضح، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

الطقس يوم الخميس

الخميس: يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويبقى الجو غائمأُ جزئياً وشتوي الطابع نهاراً مع برودة واضحة وملموسة في ساعات الصباح والليل والجو سيكون بارداً في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين