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صدمة كبيرة داخل كيان الاحتلال من إقالة "غالانت"

27 مارس 2023 . الساعة 03:39 بتوقيت القدس
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غالانت

قوبل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الحرب الاسرائيلي "يوآف جالانت" مساء (الأحد) بالدهشة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم يعتقد ضباط جيش الاحتلال أن رئيس الوزراء سيقرر مثل هذه الخطوة.

المسؤولون في الجيش أعربوا عن قلقهم من أن الوزير القادم سيأمر بمحاكمة الجنود أو عزلهم من الخدمة العسكرية إذا احتجوا أو تغيبوا عن الخدمة الاحتياطية كجزء من الإجراءات ضد الثورة القانونية.

وقال أحد الضباط حسب وسائل إعلام عبرية "لم يفكر أحد في إقالة وزير الجيش في وقت حساس. هذه فترة شديدة الانفجار اليوم كان وزير الجيش في قلنديا ليرى ما يحدث على الأرض وما يجري. لمنع التصعيد وفي المساء يطرد؟ وحذر مصدر عسكري آخر من أن قرار رئيس وزراء الاحتلال سيعمق الجدل في صفوف الجيش حول كيفية التعامل مع احتجاج جنود الاحتياط لدى الاحتلال.

وفي خطوة استثنائية، قررت هيئة أركان قوات الاحتلال الإسرائيلي عقد جلسة يوم الإثنين، لبحث التداعيات الأمنية لإقالة غالانت، علما بأن الأصوات تتعالى داخل قيادات الجيش للمطالبة بوقف تشريعات مخطط إضعاف القضاء، في ظل تداعياته السلبية على كفاءة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / وكالات
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