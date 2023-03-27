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زعيم المعارضة في (إسرائيل) يدين إقالة وزير الحرب

27 مارس 2023 . الساعة 02:20 بتوقيت القدس
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أدان زعيم المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الحرب يوأف غالانت.

وقال لابيد، في تغريدة عبر تويتر: "إقالة وزير الحرب يوأف غالانت، لمجرد تحذيره من تهديد يمس أمن الكيان، هو تدنٍ جديد لحكومة معادية للصهيونية تمس بالأمن القومي وتتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين".

وأضاف: "نتنياهو يمكنه إقالة غالانت، لكنه لا يستطيع إخفاء الواقع، كما لا يمكنه طرد الشعب الذي يقف في وجه جنون الائتلاف الحكومي".

واختتم لابيد التغريدة بالقول: "رئيس وزراء (إسرائيل) خطر على أمن الدولة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن نتنياهو، إقالة غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير السبت، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.

واحتجاجا على إقالة غالانت، أغلق آلاف الإسرائيليين، شوارع رئيسية في مدينة (تل أبيب) مساء الأحد، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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