آلاف المتظاهرين يحاولون الوصول لمنزل نتنياهو في القدس المحتلة

اقتحم آلاف المتظاهرين الإسرائيليين، مساء الأحد، سواتر حديدية نصبتها قوات الاحتلال قرب منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الفاشيّة بنيامين نتنياهو بمدينة القدس، احتجاجًا على إقالته وزير حرب الاحتلال يوأف غالانت.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن آلاف المتظاهرين اقتحموا سواتر حديدية نصبتها قوات الاحتلال قرب منزل نتنياهو في القدس المحتلة، محاولين الوصول إليه.

يأتي ذلك في أعقاب زيادة وتيرة التظاهرات الإسرائيلية اليومية في أنحاء الأراضي المحتلة، بعد إعلان نتنياهو إقالة وزير الحرب غالانت، في وقت سابق الأحد.

وفي شارع أيالون، وسط مدينة (تل أبيب)، أشعل المتظاهرون إطارات مطاطية، تعبيرًا عن احتجاجهم ضد إقالة غالانت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

كما أغلق آلاف المتظاهرين شارعًا رئيسًا في مدينة بئر السبع (جنوب)، احتجاجًا على إقالة غالانت، وفق الصحيفة ذاتها.

وأقال نتنياهو، غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير السبت، الحكومة بوقف قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.

ومنذ قرابة 12 أسبوعًا، يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين يوميًّا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

المصدر / فلسطين أون لاين