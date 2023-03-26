إنتر ميلان يوافق على بيع نجمه لبرشلونة

قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، إن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي لا تمانع بيع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (30 عامًا) إلى برشلونة الإسباني.



وبحسب موقع فوتبول إيطاليا نقلًا عن يومية "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الإنتر لا يجد مشكلة في بيع بروزوفيتش، بعد أن سقط نسبيًّا من حسابات المدرب سيموني إنزاغي، وأصبح الاعتماد في الوسط بالتشكيلة الأساسية على الثلاثي، هاكان تشالهانوغلو وهنريك ميخيتريان ونيكولو باريلا.



وبدأ بروزوفيتش أساسيًا في 11 مباراة فقط بالدوري الإيطالي هذا الموسم 2022-23، في حين أبرم اللاعب عقدًا مع الإنتر العام الماضي يبقيه في جنبات ملعب "جيوزيبي مياتزا" إلى صيف 2026.



وبحسب المصدر ذاته، فإن الإنتر يهدف لتخفيض فاتورة أجور اللاعبين؛ إذ يتقاضى بروزوفيتش قرابة 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، في حين يبقى اللاعب هدفًا لبرشلونة في سوق الانتقالات، لضبط إيقاع وسط الملعب الكتالوني.

المصدر / وكالات