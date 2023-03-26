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الأوقاف الأردنية تستنكر اعتداءات الاحتلال على المعتكفين في الأقصى

26 مارس 2023 . الساعة 22:02 بتوقيت القدس
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استنكرت دائرة الأوقاف الأردنية اليوم الأحد، اعتداءات قوات الاحتلال على المعتكفين بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

وأكدت في بيان، أن هذه الانتهاكات الخطيرة ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع مع الاحتلال، في هذه الأيام المباركة.

ودعت الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، المسلمين إلى الاعتكاف والتواجد الدائم في المسجد الأقصى وداخل باحاته، والحيلولة دون الاستفراد بالأقصى.

وطالبت المؤسسات الدولية والحكومات، بالتحرّك العاجل لوقف تدهورالأوضاع في المسجد الأقصى، والسماح للمسلمين بالوصول للمسجد بكل حرية.

واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال، عقب إخلاء المعتكفين منه بالقوة الليلة.

وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم بإفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلّين، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وأخرجت الشبَّان من ساحات المسجد تزامنًا مع الاقتحامات.

ورغم تضييقات الاحتلال، توافد مئات المقدسيّين وفلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل، لأداء صلاة فجر الرابع من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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