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بلح يكشف عن النادي الذي سيلعب له الموسم القادم

26 مارس 2023 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
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محمد بلح
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف اللاعب الدولي محمد بلح مهاجم المنتخب الوطني السابق عن قراره النهائي، بالفريق الذي سيلعب له الموسم القادم.

وقال بلح خلال حديث تلفزيوني، إنه حسم موقفه باللعب لفريق الصداقة الموسم المقبل، في حال لم يحترف خارجيًّا.

وربط بلح التحاقه بفريق الصداقة، بمنافسة الفريق على لقب بطولة الدوري الممتاز، وفي حال كان هدف الصداقة ليس المنافسة سينتقل لنادٍ آخر، مشيرًا إلى أنَّ النادي الأقرب له بعد الصداقة، فريق نادي خدمات الشاطئ، كونه أحد أبناء مخيم الشاطئ.

وأشار بلح، إلى أن اللاعب حازم قفه هو أحد أكثر اللاعبين الذي انسجم معه في الملاعب، وكان صانع ألعاب مميز، بينما يعتبر الفرنسي سيمندي وأكثر مدرب استفاد منه.

وأكد بلح، أن أكثر شيئ ممتع في دوري غزة هو الحضور الجماهيري، وهو ما تفتقده العديد من الدول العربية، موجهًا نصيحة للاعبي غزة الذي يتطلّعون للاحتراف الخارجي، بعدم الالتحاق بالدوري المصري مباشرة.

وكان بلح قد فسخ تعاقده مع نادي المصري البور سعيدي، بعدما رفع شكوى ضد النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

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#الصداقة #محمد بلح #الشاطئ

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