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حماس تدين استيلاء الاحتلال على أراض شرق قلقيلية

26 مارس 2023 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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أدانت حركة حماس بأشد العبارات قرار استيلاء جيش الاحتلال على أراضٍ واسعة من قرى جينصافوط والفندق وحجة، شرق محافظة قلقيلية، واستخدامها لأغراض عسكرية، معتبرةً ذلك سرقةً ومحاولة صهيونية لتهويد أرضنا، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "أمام هذا الاعتداء، ندعو شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى التصدي لمشاريع الاحتلال الاستعمارية بكل الوسائل المتاحة رداً على جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين التي تستهدف وجود شعبنا فوق أرضه".

وأصدر الاحتلال اليوم الأحد قرارا بالاستيلاء على أراضٍ في قرى جينصافوط والفندق وحجة، تقدر مساحتها 218 دونماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #قلقيلية

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