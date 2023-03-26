الفصائل تقرر إحياء ذكرى "يوم الأرض" قرب السياج الفاصل شرق غزة

قررت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة اليوم الأحد إحياء ذكرى "يوم الأرض" شرقي مدينة غزة.

وشددت الفصائل على ضرورة مشاركة الجماهير في إحياء ذكرى يوم الأرض، وذلك يوم الخميس المقبل بعد صلاة الظهر مباشرة.

وستقام فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة "أرض ملكة"، وذلك دعمًا وإسنادًا للحق في العودة إلى الأراضي المحتلة.

ويحيي الفلسطينيون في 30 آذار/ مارس من كل عام ذكرى "يوم الأرض"، الذي تعود أحداثه لآذار 1976 بعد أن صادرت سّلطات الاحتلال آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة.

وقد عم اضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وأُصيب واعتقل المئات.

المصدر / فلسطين أون لاين