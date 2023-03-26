تأكيد برازيلي رسمي بالرغبة في التعاقد مع أنشيلوتي

قال إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني سيكون "الخيار الجلي" لتولّي قيادة منتخب بلاده الأول إذا كان متاحًا مع نهاية الموسم الأوروبي.

وأقر رودريغيز بأن أنشيلوتي على رأس قائمة المرشحين لخلافة تيتي الذي رحل عن تدريب البرازيل بعد كأس العالم 2022، حيث خرجت البرازيل من دور الثمانية أمام كرواتيا.

وقال رودريغيز في مقابلة مع وكالة "رويترز": "يحظى أنشيلوتي باحترام جميع اللاعبين. ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور، وإنما كل من لعب تحت إمرته".

وأضاف: "أحبه حقيقة لصدقه في أسلوبه المتبع، وعمله المتواصل. أنشيلوتي غني عن التعريف. إنه مدرب بارع حقّق الكثير من الإنجازات ونأمل أن يحقق المزيد".

وأثنى عدد من لاعبي البرازيل أبرزهم فينيسيوس جونيور وإيدرسون ورودريغو وكاسيميرو على المدرب الإيطالي قبل الخسارة 1-2 أمام المغرب وديًّا.

وشدَّد رئيس الاتحاد البرازيلي على أن الهوس بأنشيلوتي انتقل كذلك للجماهير في البرازيل، حيث قال: "أنشيلوتي ليس المدرب المفضل للاعبين فقط، لكن يبدو أنه كذلك بين الجماهير. أينما ذهبت في البرازيل، في كل ملعب، هو أول من يسألني المشجّعون عنه".

وأضاف: "الجماهير تتحدث عنه بحب، تقديرًا للعمل المثالي الذي قام به في مسيرته. لننتظر الوقت المناسب وسنرى إذا ما كان بمقدورنا تحقيق ذلك في سعينا لتعيين مدرب جديد لمنتخب البرازيل".

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في 2024؛ لكن المدرب الإيطالي قد لا يبقى في منصبه حال الفشل في قيادة الميرينغي للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا مع فشل الفريق عمليًّا في التتويج بلقب الدوري الإسباني بتأخّر الفريق بـفارق 12 نقطة عن المتصدّر برشلونة.

المصدر / وكالات