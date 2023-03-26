إصابة كورتوا مع منتخب بلجيكا وعودته إلى مدريد

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الأحد انسحاب حارس مرماه تيبو كورتوا من المباراة الدولية الودية ضد ألمانيا المقررة الثلاثاء المقبل في كولن بسبب معاناته من "آلام طفيفة في العضلات المقربة".

وقال الاتحاد البلجيكي "كإجراء احترازي، تمت إراحة" كورتوا الذي لعب أساسيا في المباراة التي فاز فيها "الشياطين الحمر" على السويد (3-0) الجمعة في سولنا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2024، في ظل برنامجه المزدحم مع فريقه ريال مدريد الاسباني في الأسابيع المقبلة.

وسيلعب حارس مرمى فولفسبورغ الألماني كون كاستيلس أساسيا ضد المانيا بعدما أصبح الحارس الثاني في تشكيلة بلجيكا عقب اعتزال سيمون مينيوليه عقب مونديال قطر.

المصدر / وكالات