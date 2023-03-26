الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية مجدو

كشفت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأحد عن كيفية تنقل منفذ عملية مجدو قبل أسابيع داخل كيان الاحتلال.

وأوضحت الصحيفة أن منفذ عملية مجدو استخدم دراجة كهربائية داخل الكيان ويتم فحص إمكانية المساعدة التي تلقاها من الداخل.

ولفتت إلى أن المنفذ والذي استشهد لاحقا خلال محاولته عبور السياج الأمني بين شمال فلسطين المحتلة ولبنان كان يحمل بطاريات دراجات في حقيبته.

والثلاثاء الماضي كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن تفاصيل جديدة بشأن طريقة عبور منفذ عملية مجدو من لبنان إلى الكيان.

وقالت الإذاعة، إن منفذ العملية استخدم سُلّمًا لاجتياز السياج الأمني بين الكيان ولبنان، قبل تفجيره العبوة الناسفة.

وأشارت إلى أن التقدير لدى الأمن الإسرائيلي يزداد بشأن إرسال حزب الله منفذ العملية.

وفي 13 مارس/ آذار الجاري، قالت مصادر عبرية إن جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) فتح تحقيقًا في إصابة فلسطيني من قرية سالم على الحدود بين الداخل وشمالي الضفة الغربية المحتلة بفعل انفجار عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق، في الشاحنة التي كان يقودها بمنطقة مفرق مجدو.

وبعد أيام من التفجير، نشر الأمن الإسرائيلي بعض تفاصيل الحدث، الذي مُنع النشر حوله ليومين.

وجاء في التفاصيل أن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ العملية ما أدى إلى استشهاده.

المصدر / وكالات