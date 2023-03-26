أبو كويك: الاعتداء على المعتكفين بالأقصى جريمة تعكس عنصرية الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إن الجريمة النكراء التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى تأتي في إطار المحاولات المستميتة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأضاف أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن إخلاء المسجد الأقصى من المعتكفين العابدين والتنغيص عليهم والتشويش على صلواتهم وإخراجهم بالقوة لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين المتطرفين، يعكس العقلية والمسلكيات العنصرية الفاشية لهذا الاحتلال.

وشدد أن المسجد الأقصى إسلامي خالص للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأي كان أن يمنعهم من ارتياده والصلاة في ساحاته ومصاطبه وأروقته.

واعتبر أن هذا الاعتداء الآثم يمثل تعديا على الحقوق الشرعية والدينية، ومخالفا للشريعة السماوية والقوانين الدولية التي أقرت الحريات الدينية وإقامة الشعائر واحترام الخصوصيات الدينية.

وأكد أن هذا يستوجب من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل لإيقاف هذه التعديات الصارخة.

وأشاد بالمرابطين في الأقصى، وقال: "نوجه التحية لشبابنا وشاباتنا ورجالاتنا ونسائنا الذين يفدون الأقصى بأرواحهم وحياتهم، ويتخطون الحواجز والصعاب للوصول للأقصى والاعتكاف فيه، والله معكم ولن يتركم أعمالكم".

ودعا الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية للقيام بدورها بالدفاع عن مقدسات المسلمين وحرماتهم، والقيام بواجبهم الشرعي في دعم أبناء شعبنا الذين يشدون الرحال بمئات الآلاف للدفاع عن الأقصى والرباط فيه.

واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، عقب إخلال المعتكفين منه بالقوة الليلة.

وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم بإفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وأخرجت الشبان من ساحات المسجد تزامنًا مع الاقتحامات.

وشددت من إجراءاتها في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.

ورغم تضييقات الاحتلال، توافد مئات المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل، لأداء صلاة فجر الرابع من رمضان في المسجد الأقصى.

وصدح المرابطون بالتكبيرات في الأقصى لمواجهة اقتحام المستوطنين، الذي تزامن معه تحليق طائرات تصوير مسيرة تابعة للاحتلال في سماء الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك في وقت متأخر من ليلة أمس، وأفرغته من المعتكفين والمعتكفات داخله، قبل أن تعتقل عدداً منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين