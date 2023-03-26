جماهير شعبنا تُشيّع جثمان الشهيد أحمد أبو علي في يطا

شيّعت جماهير شعبنا في بلدة يطا جنوبي الخليل، جثمان الشهيد الأسير أحمد بدر أبو علي بعد تسليم الاحتلال جثمانه اليوم الأحد.

وانطلق موكب التشييع الحاشد من أمام مستشفى يطا، وصولًا إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه قبل الصلاة عليه في مسجد صلاح الدين الأيوبي، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد أبو علي، وردّدوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحقّ الأسرى والمسرى وأبناء شعبنا.

واستُشهد أبو علي (48 عامًا) في العاشر من شباط/ فبراير المنصرم، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، بعد سنوات من مواجهته لجريمة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

والشهيد أبو علي معتقل منذ عام 2012، محكوم بالسجن 12 عامًا، قد عانى على مدار هذه السّنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسكري، وعانى من مماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحي.

المصدر / فلسطين أون لاين