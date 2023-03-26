دول الخليج تدعو واشنطن للرد على إجراءات الاحتلال بحق الفلسطينيين

دعت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة إلى تحمُّل مسؤوليتها بالرد على كافة الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في رسالة مشتركة وجّهها وزراء خارجية دول الخليج (السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين) إلى نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن، حسب بيان لمجلس التعاون الخليجي.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في البيان، إنّ "وزراء خارجية دول مجلس التعاون بعثوا برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي".

وأضاف البديوي، أنّ "الرسالة دعت واشنطن إلى تحمُّل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنّ الرسالة "أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية لإزالة بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية من الوجود وتصريحاته التي تُنكر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني".

وفي 20 مارس/ آذار الجاري، زعم سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في لقاء مع مؤيدين لدولة الاحتلال في باريس، أنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، وفق وسائل إعلام عبرية.

كما دعا الوزير المتطرف ذاته في تصريحات سابقة إلى "محو بلدة حوارة" في الضفة الغربية، لكنه عاد وقدم اعتذارًا خجولًا عن هذا التصريح.

ولفت البديوي، إلى أنّ الرسالة تضمّنت الثناء على الموقف الأمريكي الرافض للتصريحات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وذكر أنّ "الرسالة جسّدت مواقف قادة دول الخليج بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى".

وشدّد على "إدانة مجلس التعاون الخليجي للتصريحات المتصاعدة والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتُكبت مؤخرًا بالضفة الغربية التي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى".

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "انتهاك (إسرائيل) لقدسية المسجد الأقصى واستهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية".

المصدر / الأناضول