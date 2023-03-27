27 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 27 مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1939 العصابات الصهيونية تفجر قنبلتين في إحدى أسواق أريحا، ما أدَّى إلى استشهاد 27 عربيًّا، واستشهاد القـائد العام للثورة الفلسطينية الثانية عبد الرحيم الحاج محمد أبي كمال في قرية صانور في اشتباك مع القوات البريطانية.

1948 قوات الجهاد المقدّس تنصب كمينًا لقافلة إسرائيلية وتقتل 45 إسرائيليًّا.

1960 رئيس الوزراء العراقي اللواء عبد الكريم قاسم يعلن تشكيل جيش التحرير الفلسطيني.

1979 الدول العربية تُقرّر خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجيتها ببغداد مقاطعة مصر وتجميد عضويتها في جامعة العربية احتجاجًا على معاهدة السلام مع الكيان العبري.

1925 تأسيس الحزب العربي الفلسطيني.

1939 استشهاد القائد الفلسطيني عبد الرحيم الحاج محمد في معركة مع القوات البريطانية في قرية صانور قضاء جنين.

2001 نفّذ القسامي ضياء حسين الطويل (20) عامًا من البيرة والطالب في جامعة بيرزيت عملية استشهادية بحافلة ركاب صهيونية بالتلة الفرنسية في القدس المحتلة أسفرت عن مقتل صهيوني وإصابة (37) آخرين.

2002 القسامي عبد الباسط عودة يُفجّر نفسه داخل فندق بارك في نتانيا، ويقتل (36) صهيونيًّا، ويجرح 146 آخرين ليقوم شارون باستغلالها ويبدأ عملية "السور الواقي" لإعادة احتلال الضفة.