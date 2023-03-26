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"الإسلامية المسيحية" تدين الاعتداء على مسكن الراهبات في الناصرة

26 مارس 2023 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
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الإسلامية المسيحية تدين الاعتداء على مسكن الراهبات في الناصرة

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الاعتداء الهمجي على مسكن الراهبات السالزيان في مدينة الناصرة.

وأعربت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد عن استنكارها بأشد العبارات لمحاولة الاعتداء على الراهبات خاصة في هذا الشهر الفضيل من جانب فئة ضالة خارجة عن الصف الوطني.

وقالت الهيئة إنّ هذا الاعتداء المشبوه يُشكّل خروجًا سافرًا عن تقاليد شعبنا وعن العلاقة الأخوية الإسلامية المسيحية، وتعاليم الإسلام السمحة.

وأكدت الهيئة أنّ هذا الاعتداء يصبُّ في مصلحة الاحتلال ويتساوق مع مخططاته العدوانية للنيل من وحدة أبناء شعبنا ونسيجه الاجتماعي واستهداف مقدساته الإسلامية والمسيحية.

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وأكدت أنه لا يعكس جوهر الروابط الاجتماعية والتاريخية التي تربط أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين والمسلمين، والتي شكّلت نموذجًا يُحتذى في التآخي والتلاحم والوقوف صفًّا واحدًا في خنادق النضال للدفاع عن حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأشادت الهيئة بسرعة تحرك الفعاليات الوطنية والإسلامية المسؤولة في مدينة الناصرة لاحتواء تداعيات الاعتداء وطالبتها بمحاسبة مرتكبي هذا الاعتداء الآثم والضرب بيد من حديد على كل من تُسوّل له نفسه تعكير صفو الوحدة الوطنية والعبث بالنسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الإسلامية المسيحية #مسكن الراهبات #اعتداء على مسكن راهبات

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