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كرات لحم بالبطاطا

26 مارس 2023 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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كرات لحم بالبطاطا

المكوّنات:

250 غرامًا من اللحم المفروم.

حبة بطاطا مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور. 

ثلاثة أرباع كوب بقسماط.

فصّ ثوم مفروم.

بيضة.

ملعقة صغيرة ريحان.

زيت نباتي بحسب الحاجة.

طريقة التحضير:

في قدر على نار متوسطة، نضع البطاطا ونغمرها بالماء، واسلقيها لـ 30 دقيقة حتى تنضج.

صفّي البطاطا من الماء وضعيها في وعاء. 

اهرسيها جيداً حتى يصبح قوامها كريمي.

في وعاء، ضعي اللحم، البطاطا والجبن. 

اخلطي المكونات حتى تتداخل.

سخّني الزيت في قدر على نار متوسطة.

شكّلي كرات متساوية الحجم من مزيج البطاطا واللحم. 

غمّسيها بالبقسماط وأضيفيها إلى الزيت.

اقلي الكرات حتى تصبح ذهبية اللون. 

عندما تنضج، صفّيها من الزيت وضعيها على محارم ورقية في طبق. 

قدّمي الطبق ساخناً. 

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#شهر رمضان #وصفات رمضانية #كرات لحم بالبطاطا

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