المكونات:

1/2 كوب سكر.

1/4 كوب نشا.

ملعقتان كبيرتان بودرة الكاكاو السادة.

1/8 ملعقة صغيرة ملح.

1/8 ملعقة صغيرة قرفة.

ثلاثة وربع أكواب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

200 جرام شوكولاتة.

ملعقتان كبيرتان بندق مجروش.

ملعقتان كبيرتان جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان فستق حلبي ناعم.

كريمة مخفوقة.

طريقة التحضير:

أحضري كاسات أو أكواب تقديم شفافة حسب العدد والشكل الذي ترغبين.

في قدر متوسط الحجم سميك القاعدة ضعي السكر، النشا، الكاكاو، الملح، القرفة، الحليب والفانيليا. باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي الحليب مع بقية المواد إلى أن يذوب النشا.

ضعي القدر على نار هادئة واستمري بالتقليب إلى أن يبدأ الحليب بالغليان.

أبعدي المضرب الشبكي.

باستعمال ملعقة بلاستيكية قلبي البودنج مدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة إلى أن ينضج ويصبح قوامه سميكاً وناعماً.

أضيفي الشوكولاتة واستمري بالتقليب إلى أن تذوب الشوكولاتة.

اسكبي البودنج في الكاسات حسب الكمية التي تفضلين لملء الكاسات.

ضعي كاسات بودنج الشوكولاتة في الثلاجة عدة ساعات إلى أن تبرد تمامًا.

في كيس تزيين ثبتي قمع مزخرف، ضعي الكريمة المخفوقة.

زيني كاسات البودنج بالكريمة.

وزعي البندق، الجوز والفستق، قدمي البودنج مباشرة.