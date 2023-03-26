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لسان العصفور مع السبانخ والطماطم المجففة

26 مارس 2023 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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لسان العصفور مع السبانخ والطماطم المجففة

المكونات:

40 جرامًا من الزبدة.

بصلة.

فصا ثوم.

400 جرام من لسان العصفور.

3 أكواب مرق الدجاج.

120 جرامًا من الطماطم المجففة. 

150 جرامًا من السبانخ.

1/2 كوب جبنة صفراء.

ملح وفلفل.

طريقة التحضير:

قطعي البصل إلى مكعبات صغيرة، ودُقي الثوم.

أذيبي الزبدة في قدر وشوحي البصل والثوم حتى يصبحان طريان.

أضيفي لسان العصفور وقلبي.

بعد مرور دقيقة واحدة، أضيفي المرق واتركي الخليط ليغلي.

خفضي درجة الحرارة.

اتركيه حتى ينضج لسان العصفور.

ارفعيه عن النار وأضيفي السبانخ والطماطم المجففة وقلبي.

تبلي الخليط وزينيه بالجبن، ثم قدميه.

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#شهر رمضان #وصفات رمضانية #الشوربات #لسان العصفور

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