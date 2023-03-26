دجاج ماسالا بالكريمة

المكوّنات:

لتتبيل الدجاج:

3 صدور دجاج مقطّع إلى مكعبات.

1/2 كوب لبن زبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المهروس.

ملعقة صغيرة من غارام ماسالا (توابل هندية).

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من السمن.

لتحضير الصوص:

ملعقة كبيرة من السمن.

بصلة مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المهروس.

ملعقة صغيرة من غارام ماسالا.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

كوبان من عصير الطماطم.

كوب من كريمة الطبخ.

على نار متوسطة، أذيبي السمن، وضعي البصل وقلّبي حتى يذبل.

أضيفي الثوم والزنجبيل، وقلبي حتى تذبل المكوّنات.

نكهي بالغارام ماسالا، الكزبرة الجافة، الكمون، البابريكا، الكركم، الملح والفلفل الأسود.

حمّصي البهارات وأضيفي معجون الطماطم، قلبي مدة دقيقتين.

اسكبي عصير الطماطم وكريمة الطبخ وحرّكي.

اتركي الخليط حتى يغلي.

طريقة التحضير:

في وعاء، تبلي الدجاج بالزبادي، عصير الليمون، الثوم، الزنجبيل، غارام ماسالا، البابريكا والكركم.

غطي الوعاء واتركيه مدة ساعة.

في مقلاة، على نار متوسطة، سخني السمن وأضيفي الدجاج المتبل.

قلبي حتى ينضج.

أضيفي الدجاج للصوص المعد مسبقاً، واتركيها على النار مدة ربع ساعة ثم قدميها ساخنة.