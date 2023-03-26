الاحتلال يُسلّم جثمان شهيد الحركة الأسيرة أحمد أبو علي

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، جثمان شهيد الحركة الأسيرة أحمد أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا بمحافظة الخليل.

الشهيد أبو علي كان ارتقى في 10 من شهر فبراير/ شباط المنصرم، في مستشفى (سوروكا)، بعد سنوات من سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

اقرأ أيضًا: الأسير "أبو علي".. الموت وصل إليه قبل الحرية المنتظرة

والأسير أبو علي اعتقل عام 2012، وحوكم بالسّجن 12 عامًا وهو أب لتسعة أبناء، وتبقَّى نحو عامين على موعد الإفراج عنه، وقد عانى على مدار هذه السنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسكري، إضافة إلى معاناته من السُّمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحي، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده.

المصدر / فلسطين أون لاين