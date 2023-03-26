موعد الكلاسيكو القادم 2023 بين برشلونة والريال بالكأس

محمد زقوت

ينتظر محبو ومشجعو كرة القدم الإسبانية وجماهير برشلونة وريال مدريد موعد الكلاسيكو القادم 2023 في كأس الملك لموسم 2022-23 في مرحلة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقد تغلب نادي برشلونة في مباراة الذهاب على أرض غريمه نادي ريال مدريد، بالفوز عليه بهدف دون رد والذي جاء عكسيًّا بقدم اللاعب إيدير ميليتاو في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وتكون الفرصة سانحة أمام "البلوجرانا" بعبور دور نصف نهائي كأس الملك لهذا الموسم في حالة تعادله أو تكرار الفوز على غريمه ريال مدريد، ويتوجب على النادي "الملكي" الفوز بفارق هدف في مجموع المباراتين.

ويستضيف نادي برشلونة على ملعب " سبوتيفاي كامب نو" مساء يوم الأربعاء، نادي ريال مدريد في قمة كلاسيكو إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

اقرأ المزيد: مباريات دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 موعدها والفِرق المشارك

اقرأ المزيد: إنجاز تاريخي ينتظر برشلونة في نهائي كأس الملك

اقرأ المزيد: ريال مدريد يستعد لإبرام أغلى صفقة في التاريخ

موعد توقيت الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد في إياب كأس الملك 2023

تنطلق صافرة بداية حكم مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في الدول العربية على النحو التالي:

في تمام الساعة 08:00م بتوقيت المغرب العربي.

في تمام الساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان.

في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وباقي دول الخليج العربي والأردن وسوريا.

موعد يوم وتاريخ الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد في إياب كأس الملك 2023

تقام مباراة كلاسيكو الإياب بين برشلونة وريال مدريد في قمة نصف نهائي كأس الملك، يوم الأربعاء الموافق في 5/4/2023م، على أرضية كامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة إياب الكلاسيكو القادم 2023 في الكأس بين برشلونة وريال مدريد

تُذاع مباراة الغريمين برشلونة وريال مدريد على قناة SSC 1 HD السعودية الرياضية، على قمر عرب سات (Arabsat 2B)، على تردد 12380، واستقطاب أفقي، وتصحيح 3/4، وعلى موقع شاهد VIP.

الفِرق الأكثر تتويجًا بلقب كأس الملك الإسباني عبر التاريخ بالترتيب

يتصدّر نادي برشلونة أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس ملك إسبانيا على مر التاريخ برصيد 31 لقبًا، ثم أثلتيك بيلباو وصيفًا برصيد 23 لقبًا، وريال مدريد ثالثًا برصيد 19 لقبًا.

وإليكم قائمة الفرق المُتوجة بلقب كأس ملك إسبانيا عبر التاريخ من الأكثر إلى الأقل تتويجًا، كالتالي:

نادي برشلونة برصيد (31 لقبًا). نادي أثلتيك بلباو برصيد (23 لقبًا). نادي ريال مدريد برصيد (19 لقبًا). أتلتيكو مدريد برصيد (10 ألقاب). نادي فالنسيا برصيد (8 ألقاب). نادي ريال سرقسطة برصيد (6 ألقاب). ندي إشبيلية برصيد (5 ألقاب). نادي إسبانيول برصيد (4 ألقاب). نادي ريال يونيون برصيد (4 ألقاب). نادي ريال سوسيداد برصيد (4 ألقاب). نادي ريال بيتيس برصيد (3 ألقاب). نادي ديبورتيفو لاكورونيا برصيد (لقبين). نادي أريينس برصيد (لقب). نادي ريال مايوركا برصيد (لقب). نادي فيزكايا دي بلباو برصيد (لقب).

وأخيرًا، تسعى الفرق المشاركة (برشلونة وريال مدريد وأثلتيك ببلباو وأوساسونا) في دور نصف نهائي كأس الملك إسبانيا لهذا الموسم، لزيادة حصتها من هذه البطولة وفي حال تمكَّن نادي أوساسونا من الظفر بها، فإنها تُعدُّ أول بطولة كأس ملك يُتوّج بها في التاريخ.

المصدر / فلسطين أون لاين