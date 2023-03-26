فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب صيدلي قانوني للعمل في مجموعة صيدليات الزنط فارم

"البرغوثي": السلطة مطالَبة بمقاطعة الاحتلال بعد "الإهانات" الأخيرة

التكافل.. ركيزة مجتمعية تؤسس لحياة اجتماعية ونفسية سليمة

عسر الهضم وارتجاع المريء.. رمضان فرصة للتنظيم الغذائي

الاحتلال يقتحم مخيماً بطولكرم ويعتقل (3) شبان وسط اشتباكات مسلحة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

هزة أرضية تضرب جنوب العراق بقوة 4.6 درجات

الاندفاعة الإسرائيلية نحو شرق إفريقيا

أنقذوا الأسير المفكر

"المتابعة العليا" تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير "دقه"

مطلوب صيدلي قانوني للعمل في مجموعة صيدليات الزنط فارم

26 مارس 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن ادارة شركة جيرمان ميديكال كير ومجموعة صيدليات الزنط فارم تعلن فيه عن حاجتها لصيدلي قانوني للعمل لديها

شروط التسجيل

‏1-ان يكون من سكان غزة او الشمال.

‏2- خبرة لا تقل عن عام واحد في احد الصيدليات الخاصة.

‏3-ان يتحمل ضغط العمل ويجيد العمل ضمن الفريق الواحد.

‏4-يجيد العمل على برنامج الاصيل

‏5-العمل حسب نظام الشركة ومجموعة الصيدليات

طريقة التسجيل

‏- على من تتوفر فيه المواصفات السابقة تعبئة طلب من خلال الضغط  ( هنا )

- ومن ثم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- نتمنى التوفيق للجميع

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

متعلقات

الأكثر قراءة