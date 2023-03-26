مطلوب صيدلي قانوني للعمل في مجموعة صيدليات الزنط فارم

إعلان توظيف صادر عن ادارة شركة جيرمان ميديكال كير ومجموعة صيدليات الزنط فارم تعلن فيه عن حاجتها لصيدلي قانوني للعمل لديها

شروط التسجيل

‏1-ان يكون من سكان غزة او الشمال.

‏2- خبرة لا تقل عن عام واحد في احد الصيدليات الخاصة.

‏3-ان يتحمل ضغط العمل ويجيد العمل ضمن الفريق الواحد.

‏4-يجيد العمل على برنامج الاصيل

‏5-العمل حسب نظام الشركة ومجموعة الصيدليات

طريقة التسجيل

‏- على من تتوفر فيه المواصفات السابقة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ومن ثم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:

‪[email protected]

- نتمنى التوفيق للجميع