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أحكام صلاة الوتر

27 مارس 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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أحكام صلاة الوتر

صلاة الوتر صلاة الوتر من العبادات التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، وحث المسلمين على ذلك، وقد ورد في فضلها العديد من الفضائل.

وقد ورد على النبي أن صلاة في فضل الوتر: خير من حمر النعم وقد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلّى الله عليه وسلّم: "إنَّ اللهَ أمدَّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمْرِ النَّعمِ. قلنا: وما هي يا رسولَ اللهِ؟ قال: الوترُ ما بين صلاةِ العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ".

أحكام صلاة الوتر 

وفي هذا الإطار يضع "" أحكام صلاة الوتر بشكل مختصر:

س: ما حكم صلاة الوتر؟

ج: سنة مؤكدة.

س: كم ركعة تصلى؟

ج: الغالب ثلاث ركعات.

س: ما صفة الثلاث ركعات؟

ج: لها صفتان: ركعتان وركعة، أو ثلاث ركعات موصولة دون تشهد أوسط.

س: ما حكم صلاة الوتر بتشهدين كصلاة المغرب؟

ج: مكروه لحديث: " لا تشبهوا الوتر بالمغرب".

س: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟

ج: نعم يجوز، ولكن أحيانا لأن الغالب في السنة أن تُصلى ثلاث ركعات.

س: ما حكم القنوت في الوتر؟

ج: يسن أحيانا لأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تركه.

س: ما موضع قنوت الوتر؟

ج: يجوز قبل الركوع ويجوز بعده ولكن الأقرب للسنة قبله.

س: هل يجهر بصلاة الوتر أم يسر؟

ج: يجوز الوجهان والجهر أفضل.

س: ماذا يقرأ في الثلاث ركعات؟

ج: الأولى (الأعلى)، الثانية (الكافرون)، الثالثة (الإخلاص).

س: حكم زيادة المعوذتين في الركعة الأخيرة؟

ج: يسن أحيانا لا دائما.

س: هل الوتر يُقضى إذا فات؟

ج: نعم يُقضى لصحة الحديث في ذلك.

س: حكم ترك الوتر عمدا؟

ج: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء. وهذا يُحمل على مداومة الترك.

س: حكم صلاة الوتر جماعة؟

ج: يجوز أحيانا.

س: متى ينتهي وقت الوتر؟

ج: قيل: بأذان الفجر الثاني، وقيل: بأداء صلاة الفجر.

س: كيف يقضى الوتر؟

ج: على هيئته، أو يزيد ركعة يعني: يقضيه أربع ركعات.

س: هل من صلى الوتر ثم نام ثم قام الليل هل يعيد الوتر؟

ج: لا يعيد لحديث: " لا وتران في ليلة".

س: هل يجوز الصلاة بعد الوتر؟

ج: لا حرج.

أخذت أسئلة وأجوبة الأحكام عن صفحة صلاح بن نور الدين نور.

المصدر / فلسطين أون لاين
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