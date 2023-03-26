"المتابعة العليا" تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير "دقه"

طالبت لجنة المتابعة العليا، اليوم الأحد، بإطلاق سراح الأسير والقيادي وليد دقة بشكل فوري، داعيةً لإطلاق حملة دولية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي الحرج.

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وأوضحت في بيان مقتضب، أن الأسير دقة يعيش وضعاً صحياً صعباً، وأن أي تأخير في الإفراج عنه يهدد حياته، وقالت:" التأخير في مثل هذه الحالة جريمة حرب.. يجب أن يواصل الأسير دقة علاجه خارج السجن".

والأسير المفكر وليد دقة معتقل منذ 37 عامًا، ويبلغ من العمر 60 عامًا، وهو من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل.



المصدر / فلسطين أون لاين