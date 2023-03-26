26 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 26 مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1939 استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 37 آخرین بانفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق حيفا.

استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 37 آخرین بانفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق حيفا. 1979 اتفاقية كامب ديفيد: وقع الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الصهيوني مناحيم بيجن على معاهدة "السلام" بين مصر و(إسرائيل).

اتفاقية كامب ديفيد: وقع الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الصهيوني مناحيم بيجن على معاهدة "السلام" بين مصر و(إسرائيل). 2002 سرايا القدس تنفذ عملية مسلحة ضد موقع "كيسوفيم" جنوب القطاع وإصابة جنديين صهيونيين.

سرايا القدس تنفذ عملية مسلحة ضد موقع "كيسوفيم" جنوب القطاع وإصابة جنديين صهيونيين. 2004 علمية نوعية لكتائب القسام في مستوطنة تل قطيف تمكنت فيها من قتل مستوطنين، وإصابة 4 آخرين.

علمية نوعية لكتائب القسام في مستوطنة تل قطيف تمكنت فيها من قتل مستوطنين، وإصابة 4 آخرين. 2005 عملية استشهادية بمقهى ليلي في (تل أبيب) تؤدي إلى مقتل ٤ إسرائيليين وإصابة 45 آخرين بجروح، وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.

عملية استشهادية بمقهى ليلي في (تل أبيب) تؤدي إلى مقتل ٤ إسرائيليين وإصابة 45 آخرين بجروح، وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية. 2014 مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من تل الربيع احتجاجا على مناقشات "الكنيست" نقل السيادة على المسجد الأقصى.

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من تل الربيع احتجاجا على مناقشات "الكنيست" نقل السيادة على المسجد الأقصى. 2015 مستوطنون يحرقون كنيسة في القدس وجيش الاحتلال يهدم قرية تل عراد في النقب.

مستوطنون يحرقون كنيسة في القدس وجيش الاحتلال يهدم قرية تل عراد في النقب. 2016 اغتيال الأسير المحرر عمر النايف بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

اغتيال الأسير المحرر عمر النايف بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا. 2010 القسام والمقاومة تتصدى لقوة صهيونية توغلت شرق خان يونس وقد اعترف العدو بمقتل نائب قائد كتيبة وحدة "جولاني" وجندي آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين