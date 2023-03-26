26 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 26 مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1939 استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 37 آخرین بانفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق حيفا.
- 1979 اتفاقية كامب ديفيد: وقع الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الصهيوني مناحيم بيجن على معاهدة "السلام" بين مصر و(إسرائيل).
- 2002 سرايا القدس تنفذ عملية مسلحة ضد موقع "كيسوفيم" جنوب القطاع وإصابة جنديين صهيونيين.
- 2004 علمية نوعية لكتائب القسام في مستوطنة تل قطيف تمكنت فيها من قتل مستوطنين، وإصابة 4 آخرين.
- 2005 عملية استشهادية بمقهى ليلي في (تل أبيب) تؤدي إلى مقتل ٤ إسرائيليين وإصابة 45 آخرين بجروح، وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.
- 2014 مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من تل الربيع احتجاجا على مناقشات "الكنيست" نقل السيادة على المسجد الأقصى.
- 2015 مستوطنون يحرقون كنيسة في القدس وجيش الاحتلال يهدم قرية تل عراد في النقب.
- 2016 اغتيال الأسير المحرر عمر النايف بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا.
- 2010 القسام والمقاومة تتصدى لقوة صهيونية توغلت شرق خان يونس وقد اعترف العدو بمقتل نائب قائد كتيبة وحدة "جولاني" وجندي آخر.
المصدر / فلسطين أون لاين