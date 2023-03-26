الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الطقس يوم الإثنين

الاثنين: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يكون الجو صافيًا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات.

المصدر / فلسطين أون لاين