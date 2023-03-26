قريبًا.. كويكب ضخم يمر بين الأرض والقمر

أفادت صحيفة جارديان البريطانية، بأنه سيشهد كوكب الأرض، بين الحين والآخر، ظواهر فلكية متنوعة، بينما بات عرضة لمرور كويكبات بوتيرة أسرع من سابقتها.

وبحسب الصحيفة فإنه سوف يمر كويكب ضخم بما يكفي لمحو مدينة، بشكل غير ضار، بين الأرض ومدار القمر نهاية الأسبوع الحالي، بينما يتيح للعلماء دراسة الجسم عن قرب.

وأشارت إلى أنه يعد تحليق الكويكبات بالقرب من الأرض أمراً شائعاً، إلا أن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) قالت إنه من النادر اقتراب كويكب بشكل كبير جداً من الأرض، ومثل هذه الأحداث تحدث مرة واحدة فقط كل عقد.

وأوضحت الصحيفة أن العلماء يقدر حجم الكويكب بين 40 و90 مترًا في القطر.

ومنذ شهر اكتشف الكويكب المعروف باسم 2023 DZ2، ومن المقرر أن يمر على بعد 515 ألف كيلومتر من القمر يوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، وسوف يمر فوق الأرض بعد ساعات عدة، بسرعة 28 ألف كم/ ساعة.

ووفقًا للصحيفة فإنه سيسمح اللقاء القريب لعلماء الفلك بدراسة صخرة فضائية من مسافة تزيد قليلاً على 68 ألف كيلومتر، على بعد أقل من نصف المسافة من هنا إلى القمر، ومن المقرر أن يكون الكويكب مرئيًا عبر المناظير والتلسكوبات الصغيرة.

المصدر / وكالات