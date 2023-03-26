شباب الخليل يواصل تدريباته قبل السفر إلى عُمان

غزة/ وائل الحلبي:

يواصل فريق شباب الخليل استعداداته لمواجهة فريق النهضة العماني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة العربية للأندية، بتدريبات يومية على ستاد الحسين قبل السفر إلى عُمان خلال الأيام المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني لشباب الخليل لتجهيز كافة اللاعبين قبل موعد مباراة الذهاب، التي يأمل أن يعود منها بنتيجة إيجابية تساعده على حسم الصعود للدور القادم من البطولة في مباراة الإياب المقرر إقامتها في الخليل.

ووافق اتحاد كرة القدم على مشاركة أربعة لاعبين من خارج الفريق مع شباب الخليل في المباراتين هم محمد علي عبيد وسامر الجندي وهاني عبد الله من هلال القدس وحازم عبد الله لاعب وادي النيص، بناء على طلب المدير الفني للفريق الأردني رائد عساف.

ويغادر شباب الخليل يوم الثلاثاء المقبل إلى العاصمة العُمانية مسقط لخوض اللقاء المقرر له يوم السبت 1/4/2023، على أن يتجدد اللقاء بين الفريقين على ستاد دورا والذي يحتضن مباراة الإياب يوم الثلاثاء 11/4/2023.

ويلحق خماسي شباب الخليل المتواجد رفقة المنتخب الوطني في البحرين عقب انتهاء المباراة التجريبية للفدائي ونظيره البحريني، حيث يتواجد كلا من تامر صيام ومحمود أبو وردة ومحمد يامين وعدي خروب وموسى فيراوي رفقة الوطني

ويلتقي الفائز من مباراتي شباب الخليل والنهضة بالفائز في مباراة طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي في الدور التمهيدي الثالث، حيث يتأهل الفائز لدور المجموعات الذي سيقام بنظام التجمع في السعودية.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الثالث والمؤهل لدور المجموعات في شهر يونيو القادم.

وينضم الفائز من مباريات الدور التمهيدي الثالث للعب في المجموعة الثانية إلى جوار فرق الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري، حيث تعتبر هذه المجموعة الأقوى بين مجموعات البطولة.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رشح شباب الخليل ممثلا عن فلسطين للمشاركة في البطولة العربية بصفته بطلا لدوري المحترفين بالضفة الغربية موسم 2021/2022.