شرطة الاحتلال تقتحم المصلّى القبلي بالمسجد الأقصى وتفرغه من المعتكفين

اقتحمت شرطة الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة في وقت متأخر من الليل، وأفرغته من المعتكفين والمعتكفات داخله، قبل أن تعتقل عدداً منهم.

وأفادت مصادر مقدسيّة، أن العشرات من ضباط وجنود شرطة الاحتلال تجمّعوا عند باب المغاربة في المسجد الأقصى قبل اقتحام المصلى القبلي لإخلاء المعتكفين.

ولاحقًا شارك أكثر من 50 جنديًا من وحدات القمع التابعة للاحتلال في اقتحام باحات المسجد الأقصى وبدؤوا بإلقاء القنابل الصوتية على المعتكفين، ثم شرعوا بإخراجهم من المصلى، والتضييق عليهم.

وذكرت مصادر مقدسية أن شرطة الاحتلال اعتقلت عددا من المعتكفين من داخل باحات الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين