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تألق حنبعل المجبري يرفع قيمته السوقية

26 مارس 2023 . الساعة 00:38 بتوقيت القدس
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تألق حنبعل المجبري يرفع قيمته السوقية

ارتفعت القيمة السوقية للاعب الوسط الدولي التونسي والمحترف حاليًا في صفوف نادي برمينغهام سيتي الإنجليزي، حنبعل المجبري، بشكل كبير بعد تألقه هذا الموسم مع فريقه ومع منتخب تونس المصنف 30 عالميا.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الاحصائيات وأرقام اللاعبين، فقد ارتفعت القيمة السوقية للمجبري من 6 إلى 8 ملايين يورو بعدما قدم مستويات كبيرة مع فريقه هذا الموسم.

وتألق المجبري بشكل لافت في المباراة التي فاز بها "نسور قرطاج" بنتيجة (3-0) على ليبيا، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وبات النجم التونسي المحترف في إنجلترا ثاني أغلى لاعب من حيث القيمة السوقية في صفوف المنتخب الوطني التونسي، خلف إلياس السخيري لاعب كولن الألماني، والذي تبلغ قيمته 13 مليون يورو.

يذكر أن المجبري يلعب في صفوف برمينغهام سيتي، الناشط في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب)، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية موسم 2022-23، دون إدراجِ شرطٍ يمنح برمينغهام إمكانية التوقيع النهائي مع اللاعب صاحب الـ20 عامًا.

المصدر / وكالات
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#مانشستر يونايتد #تونس #حنبعل المجبري

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