فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شرطة الاحتلال تقتحم المصلّى القبلي بالمسجد الأقصى وتفرغه من المعتكفين

حماس تدعو شعبنا للنفير العام دفاعا عن الأقصى

تألق حنبعل المجبري يرفع قيمته السوقية

قرار نادي الاتحاد السعودي بشأن المدرّب نونو سانتو

الفدائي يعود بفوز ثمين من أمام البحرين

إصابات في صفوف الاحتلال بعملية إطلاق نار بنابلس

أنقرة تندّد بالاعتداء على القرآن والعلم التركي في الدنمارك

القانوع: عملية حوّارة رد على جرائم الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

أرسنال يريد التخلّي عن أغلى لاعب في تاريخه

قرار نادي الاتحاد السعودي بشأن المدرّب نونو سانتو

26 مارس 2023 . الساعة 00:32 بتوقيت القدس
...
قرار نادي الاتحاد السعودي بشأن المدرب نونو سانتو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، بقيادة الرئيس أنمار الحائلي، بدأت تفكّر وبشكل جدّي في تمديد عقد المدرب البرتغالي، نونو إسبيريتو سانتو، في ظل النتائج الرائعة التي يقدّمها مع الفريق.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الثاني، ثم يأتي الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وله مباراتان مؤجّلتان، وذلك بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة السعودية.

وأكدت التقارير أن مجلس إدارة العميد الاتحادي، قد بدأت تفكر وبشكل جدّي في تحضير عقد جديد للبرتغالي سانتو يمتدُّ حتى صيف 2026، وذلك من أجل المحافظة على الشكل التكتيكي والفني للفريق في المواسم المقبلة.

وصنع المدرب البرتغالي كتيبة مميزة لا تتأثر بضغط الوقت والمباريات، ونجح معه اتحاد جدة في التتويج بكأس السوبر السعودي بداية الموسم، ويسير بخطوات ثابتة في دوري روشن السعودي، كما بلغ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبات على بعد خطوتين من رفع اللقب.

جدير بالذكر، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي قد تعاقدت مع سانتو، الصيف الماضي، بعقد يمتد لموسمين، خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.

تويتر تويتر
#الاتحاد السعودي #نونو سانتو

متعلقات

الأكثر قراءة