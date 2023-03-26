قرار نادي الاتحاد السعودي بشأن المدرّب نونو سانتو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، بقيادة الرئيس أنمار الحائلي، بدأت تفكّر وبشكل جدّي في تمديد عقد المدرب البرتغالي، نونو إسبيريتو سانتو، في ظل النتائج الرائعة التي يقدّمها مع الفريق.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الثاني، ثم يأتي الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وله مباراتان مؤجّلتان، وذلك بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة السعودية.

وأكدت التقارير أن مجلس إدارة العميد الاتحادي، قد بدأت تفكر وبشكل جدّي في تحضير عقد جديد للبرتغالي سانتو يمتدُّ حتى صيف 2026، وذلك من أجل المحافظة على الشكل التكتيكي والفني للفريق في المواسم المقبلة.

وصنع المدرب البرتغالي كتيبة مميزة لا تتأثر بضغط الوقت والمباريات، ونجح معه اتحاد جدة في التتويج بكأس السوبر السعودي بداية الموسم، ويسير بخطوات ثابتة في دوري روشن السعودي، كما بلغ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبات على بعد خطوتين من رفع اللقب.

جدير بالذكر، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي قد تعاقدت مع سانتو، الصيف الماضي، بعقد يمتد لموسمين، خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.