الفدائي يعود بفوز ثمين من أمام البحرين

غزة / وائل الحلبي:

حقّق المنتخب الوطني فوزًا مهمًّا على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء التجريبي الذي جرى بينهما على استاد علي بن خليفة في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن الأيام المخصصة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ويعد اللقاء التجريبي هو الأول للمنتخب الوطني منذ شهر سبتمبر 2021 حيث اكتفى الفدائي بخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس آسيا خلال عام 2022 والتي حسم تأهله إليها متصدّرًا للمجموعة الثانية.

ويمثّل الفوز على البحرين أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الوطني قبل قرعة كأس آسيا، التي من المقرّر أن تقام في شهر مايو القادم حيث سيعتمد الاتحاد الآسيوي على التصنيف الشهري للفيفا عن شهر مارس الحالي.

وقدَّم المنتخب الوطني مباراة قوية خاصة الحارس رامي حمادة الذي تألق في المباراة ونجح في الحفاظ على تقدّم المنتخب من خلال تصدّياته الرائعة خاصة في الشوط الثاني.

وكاد المنتخب البحريني أن يتقدّم في الشوط الأول بعد حصوله على ركلة جزاء، لكن حمادة تعملق في التصدّي للكرة التي نفذها مهدي عبد الجبار (30)، ولاحت الفرصة أمام محمود وادي للتقدّم بعدما تلقى عرضية محمود أبو وردة إلا أن وادي وضع الكرة بجانب المرمى، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم الفدائي مرمى البحرين مبكرًا وتمكن من التقدّم عبر المدافع ميشيل تيرمانيني، بعدما تابع كرة من ركلة ركنية أرسلها جوناثان سورية وحولها تيرمانيني في الشباك قبل أن تصطدم رأسه بالقائم (61).

استمرت مساعي الفدائي من أجل تعزيز النتيجة وتمكن إسلام البطران من تدوين الهدف الثاني بعدما وصلته كرة من ركنية سورية ليسدّدها من الزاوية الصعبة في الشباك، ليكتفي الحارس البحريني بمشاهدتها وهي تعانق الشباك (60).

اندفع منتخب البحرين من أجل تذليل الفارق وسط تألق لافت للدفاع والحارس الفلسطيني، قبل أن يتمكن قائد منتخب البحرين سيد سعيد من تسجيل الهدف الوحيد لبلاده من تسديدة قوية من داخل الصندوق لتصطدم الكرة بالقائم وتتحوّل في شباك الحارس حمادة (80).

استمرت محاولات البحرين فيما اعتمد الفدائي على الهجمات المرتدة، لكن الحارس حمادة كان النجم الأبرز خاصة في الدقائق الأخيرة بعدما دافع عن مرماه ببراعة.