أنقرة تندّد بالاعتداء على القرآن والعلم التركي في الدنمارك

ندَّدت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بحادثة الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي في الدنمارك.

وقالت الوزارة في بيان، "ندين الهجوم الدنيء والهمجي والشنيع الذي استهدف كتابنا المقدّس القرآن الكريم وعلمنا المجيد في الدنمارك".

وأضافت: "تعتبر الدنمارك شريكة في جريمة الكراهية بسماحها بالاعتداء على المقدَّسات التي تعد قيمًا مشتركة للإنسانية، تحت ذريعة حرية التعبير".

وأردفت: "سماح الدنمارك بهذا الاعتداء الإرهابي والدنيء، يُعد موقفًا غير مسؤول منها، ويتعارض مع روح التحالف والقيم العالمية، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأشارت الوزارة إلى أن الموقف الخاطئ للدنمارك سيلحق أيضًا أضرارًا بأجواء السلام الداخلي لديها.

ودعت الدنمارك للتراجع فورًا عن الخطأ، وأن تحذو حذو البلدان المتحضرة، وتحاسب فورًا "الكائنات" التي ارتكبت جريمة الكراهية، في إشارة إلى الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي.

والاعتداء المتطرّف قام به أنصار مجموعة تدعى "Patrioterne Gar Live (Patriots Live)" في الدنمارك.

وحسب مراسل الأناضول، تم بث الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك.

كما رفع منفذو الاعتداء لافتات معادية للإسلام، مردّدين شعارات مسيئة له، إلى جانب الاعتداء على العلم التركي بالحرق.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنَّ السماح لمثل هذه الممارسات تحت اسم حرية التعبير، مرفوض رفضًا قاطعًا.

المصدر / الأناضول